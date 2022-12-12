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Тихонов Андрей Борисович
Тихонов Андрей Борисович
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Место рождения
Ногинск
, Богородский, Московская область
Дата рождения
24.05.1959
Пол
Мужской
Отец
Тихонов Борис Иосифович
1923 г.р.
Мать
Тихонова Обухова Евгения Ивановна
1926 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1959
Отец:
Тихонов Борис Иосифович
Мать:
Тихонова Обухова Евгения Ивановна
Ногинск
, Богородский, Московская область
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