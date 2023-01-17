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Сосин Сергей Анатолич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.03.1960

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1960

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.04.1981

Дочь: Сосина Ольга Сергеевна

Мать ребёнка: Сосина Галина Леонидовна

Рождение ребёнка
14.03.1992

Сын: Сосин Кирил Сергеевич

Мать ребёнка: Сосина Галина Леонидовна

Место жительства
Неизвестно
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сосина Галина Леонидовна

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