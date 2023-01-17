Сосин Сергей Анатолич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.03.1960
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1960
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.04.1981
Дочь: Сосина Ольга Сергеевна
Мать ребёнка: Сосина Галина Леонидовна
Рождение ребёнка
14.03.1992
Мать ребёнка: Сосина Галина Леонидовна
Место жительства
Неизвестно
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сосина Галина Леонидовна