Никифоров Сергей Борисович
Место рожденияКамышлов, Свердловская Область, Россия, Советский Союз
Дата рождения03.06.1962
ПолМужской
Отец
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Мать
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Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
03.06.1962
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Камышлов, Свердловская Область, Россия, Советский Союз
Бракосочетание
09.04.1983
Камышлов, Свердловская Область, Советский Союз
Рождение ребёнка
20.09.1984
Сын: Никифоров Алексей Сергеевич
Мать ребёнка: (Наутова) Ирина Валентиновна
Выборг, Ленинградская обл.
Рождение ребёнка
23.07.1986
Сын: Никифоров Дмитрий Сергеевич
Мать ребёнка: (Наутова) Ирина Валентиновна
Выборг, Ленинградкая, Russia
Рождение ребёнка
04.09.1990
Дочь: Рыбина (Никифорова) Светлана Сергеевна
Мать ребёнка: (Наутова) Ирина Валентиновна
Выборг, Ленинградкая, Russia
Рождение ребёнка
09.02.1996
Мать ребёнка: (Наутова) Ирина Валентиновна
Выборг, Ленинградкая, Russia
Рождение ребёнка
04.02.1998
Дочь: (Никифоров) София Сергеевна
Мать ребёнка: (Наутова) Ирина Валентиновна
Выборг, Ленинградкая, Russia