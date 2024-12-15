Никифоров Сергей Борисович 03.06.1962 — найти родственников по фамилии на Familio
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Никифоров Сергей Борисович

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Место рождения

Камышлов, Свердловская Область, Россия, Советский Союз

Дата рождения

03.06.1962

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1962

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Камышлов, Свердловская Область, Россия, Советский Союз
Бракосочетание
09.04.1983

Жена: (Наутова) Ирина Валентиновна

Камышлов, Свердловская Область, Советский Союз
Рождение ребёнка
20.09.1984

Сын: Никифоров Алексей Сергеевич

Мать ребёнка: (Наутова) Ирина Валентиновна

Выборг, Ленинградская обл.
Рождение ребёнка
23.07.1986

Сын: Никифоров Дмитрий Сергеевич

Мать ребёнка: (Наутова) Ирина Валентиновна

Выборг, Ленинградкая, Russia
Рождение ребёнка
04.09.1990

Дочь: Рыбина (Никифорова) Светлана Сергеевна

Мать ребёнка: (Наутова) Ирина Валентиновна

Выборг, Ленинградкая, Russia
Рождение ребёнка
09.02.1996

Сын: Никифоров Илья Сергеевич

Мать ребёнка: (Наутова) Ирина Валентиновна

Выборг, Ленинградкая, Russia
Рождение ребёнка
04.02.1998

Дочь: (Никифоров) София Сергеевна

Мать ребёнка: (Наутова) Ирина Валентиновна

Выборг, Ленинградкая, Russia

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