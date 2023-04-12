Погодина Акулина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1747
Отец ребёнка: Погодин Василий Евстафьевич
Рождение ребёнка
Около 1754
Дочь: Фекла Васильевна
Отец ребёнка: Погодин Василий Евстафьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Погодин Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Погодин Василий Евстафьевич
Крохино, Козьмодемьяновская волость, Кашинский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Погодин Василий Евстафьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дарья Васильевна
Отец ребёнка: Погодин Василий Евстафьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Погодин Елисей Васильевич
Отец ребёнка: Погодин Василий Евстафьевич
Смерть
Неизвестно