Погодина Акулина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Погодина Акулина Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1747

Сын: Погодин Петр Васильевич

Отец ребёнка: Погодин Василий Евстафьевич

Рождение ребёнка
Около 1754

Дочь: Фекла Васильевна

Отец ребёнка: Погодин Василий Евстафьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Погодин Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Погодин Василий Евстафьевич

Крохино, Козьмодемьяновская волость, Кашинский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Погодин Егор Васильевич

Отец ребёнка: Погодин Василий Евстафьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дарья Васильевна

Отец ребёнка: Погодин Василий Евстафьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Погодин Елисей Васильевич

Отец ребёнка: Погодин Василий Евстафьевич

Смерть
Неизвестно
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