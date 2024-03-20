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Рябков Иван Савельевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.02.1924

Дата смерти

1986

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1924

Отец: Рябков Савелий Константинович

Мать: Рябкова Александра

Рождение ребёнка
16.11.1948

Дочь: Мухаматгареева Людмила

Мать ребёнка: Рябкова Галина Гурьевна

Стерлитамак
Рождение ребёнка
10.10.1957

Дочь: Карташёва Тамара

Мать ребёнка: не указана

Стерлитамак
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь Ивановна

Мать ребёнка: Рябкова Галина Гурьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рябкова Галина Гурьевна

Смерть
1986
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