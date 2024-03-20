Рябков Иван Савельевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.02.1924
Дата смерти1986
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1924
Отец: Рябков Савелий Константинович
Мать: Рябкова Александра
Рождение ребёнка
16.11.1948
Дочь: Мухаматгареева Людмила
Мать ребёнка: Рябкова Галина Гурьевна
Стерлитамак
Рождение ребёнка
10.10.1957
Дочь: Карташёва Тамара
Стерлитамак
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь Ивановна
Мать ребёнка: Рябкова Галина Гурьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рябкова Галина Гурьевна
Смерть
1986