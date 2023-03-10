Киселева Татьяна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1720
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Епистимия
Отец ребёнка: Киселев Филипп
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Домника
Отец ребёнка: Киселев Филипп
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Киселев Гаврило
Отец ребёнка: Киселев Филипп
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Киселев Епимах
Отец ребёнка: Киселев Филипп
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Киселев Филипп
Смерть
Неизвестно