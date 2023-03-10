Киселева Татьяна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселева Татьяна Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1720

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Епистимия

Отец ребёнка: Киселев Филипп

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Домника

Отец ребёнка: Киселев Филипп

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Киселев Гаврило

Отец ребёнка: Киселев Филипп

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Киселев Епимах

Отец ребёнка: Киселев Филипп

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киселев Филипп

Смерть
Неизвестно
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