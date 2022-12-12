Губская Евфимия Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Губская Евфимия Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.02.1799

Дочь: Агафья Трофимова

Отец ребёнка: Губский Трофим Андреянов

Лавстыки, Октябрьский район, Гомельская область
РС 1799: НИАБ, ф. 136, оп. 13, д. 3, лл. 77об-78 - рождение
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Губский Трофим Андреянов

Смерть
Неизвестно
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