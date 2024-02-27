Красивых (Потапова) Лариса Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красивых (Потапова) Лариса Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.10.1941

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1941

Отец: Красивых Александр Феофанович

Мать: Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
30.11.1961

Сын: Фёдоров Сергей Александрович

Отец ребёнка: Потапов Михаил Григорьевич

Рождение ребёнка
31.05.1968

Сын: Потапов Виктор Михайлович

Отец ребёнка: Потапов Михаил Григорьевич

Рождение ребёнка
31.05.1968

Дочь: Потапова Наталья Михайловна

Отец ребёнка: Потапов Михаил Григорьевич

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