Красивых (Потапова) Лариса Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.10.1941
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1941
Отец: Красивых Александр Феофанович
Мать: Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
30.11.1961
Сын: Фёдоров Сергей Александрович
Отец ребёнка: Потапов Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
31.05.1968
Сын: Потапов Виктор Михайлович
Отец ребёнка: Потапов Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
31.05.1968
Дочь: Потапова Наталья Михайловна
Отец ребёнка: Потапов Михаил Григорьевич