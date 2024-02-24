Барсукова (Фомкина) Пелагея Трофимовна
Место рождения
Дата рождения1894
Дата смерти11.09.1918
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
1894
Есть метрика о свадьбе. 98 3 11 1917 Барсуков Аверий Иванович 18 Алексеевка 1 1899 Фомкина Пелагея Трофимовна 23 Алексеевка 1 1894
Бракосочетание
Неизвестно
Есть метрика о свадьбе. 98 3 11 1917 Барсуков Аверий Иванович 18 Алексеевка 1 1899 Фомкина Пелагея Трофимовна 23 Алексеевка 1 1894 Алексеевка крестьянин Лукьянов Сергей Алексеевка крестьянин Барсук... Показать все
Место жительства
28.07.1914
Указана ДЕВИЦА крестная. 28 7 1914 дочь Евдокия Алексеевка крестьянин Фомкин Филипп Трофимович Елизавета Никитична Алексеевка крестьянин Сусоев Иван Борисович Алексеевка девица Фомкина Пелагея Трофим... Показать все
Смерть
11.09.1918
Есть метрика о смерти. 25 лет. горячка