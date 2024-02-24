Барсукова (Фомкина) Пелагея Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барсукова (Фомкина) Пелагея Трофимовна

Место рождения

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1894

Дата смерти

11.09.1918

Пол

Женский

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Фомкин Трофим Александрович

Мать: Фомкина Параскева Федоровна

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о свадьбе. 98 3 11 1917 Барсуков Аверий Иванович 18 Алексеевка 1 1899 Фомкина Пелагея Трофимовна 23 Алексеевка 1 1894
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Барсуков Аверий Иванович

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о свадьбе. 98 3 11 1917 Барсуков Аверий Иванович 18 Алексеевка 1 1899 Фомкина Пелагея Трофимовна 23 Алексеевка 1 1894 Алексеевка крестьянин Лукьянов Сергей Алексеевка крестьянин Барсук... Показать все
Место жительства
28.07.1914
Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Указана ДЕВИЦА крестная. 28 7 1914 дочь Евдокия Алексеевка крестьянин Фомкин Филипп Трофимович Елизавета Никитична Алексеевка крестьянин Сусоев Иван Борисович Алексеевка девица Фомкина Пелагея Трофим... Показать все
Смерть
11.09.1918
Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о смерти. 25 лет. горячка

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