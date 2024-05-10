Шевцов Яков Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1913
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шевцова Фекла Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шевцов Александр Яковлевич
Мать ребёнка: Шевцова Фекла Ивановна
Рождение ребёнка
23.11.1933
Мать ребёнка: Шевцова Фекла Ивановна
Большое, Прохоровский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно