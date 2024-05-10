Шевцов Яков Максимович 1913 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шевцов Яков Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шевцова Фекла Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шевцов Александр Яковлевич

Мать ребёнка: Шевцова Фекла Ивановна

Рождение ребёнка
23.11.1933

Сын: Шевцов Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Шевцова Фекла Ивановна

Большое, Прохоровский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно

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