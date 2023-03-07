Прасолова (Суренкова) Ольга Емелианова
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1883 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1883 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.11.1904 ст.
Рождение ребёнка
05.08.1905 ст.
Отец ребёнка: Абрамов Он Же Прасолов Евфимий Феодоров
Рождение ребёнка
10.08.1906 ст.
Дочь: Фекла Евфимиева
Отец ребёнка: Абрамов Он Же Прасолов Евфимий Феодоров
Рождение ребёнка
14.11.1908 ст.
Рождение ребёнка
21.07.1912 ст.
Сын: Прасолов Николай Евфимиев
Отец ребёнка: Абрамов Он Же Прасолов Евфимий Феодоров
Смерть
Неизвестно