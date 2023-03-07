Прасолова (Суренкова) Ольга Емелианова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасолова (Суренкова) Ольга Емелианова

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Место рождения

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Вычислено 1883 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1883 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
12.11.1904 ст.

Муж: Абрамов Он Же Прасолов Евфимий Феодоров

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
05.08.1905 ст.

Сын: Прасолов Максим Евфимиев

Отец ребёнка: Абрамов Он Же Прасолов Евфимий Феодоров

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
10.08.1906 ст.

Дочь: Фекла Евфимиева

Отец ребёнка: Абрамов Он Же Прасолов Евфимий Феодоров

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
14.11.1908 ст.

Сын: Абрамов Он Же Прасолов Матфей Евфимиев

Отец ребёнка: Абрамов Он Же Прасолов Евфимий Феодоров

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
21.07.1912 ст.

Сын: Прасолов Николай Евфимиев

Отец ребёнка: Абрамов Он Же Прасолов Евфимий Феодоров

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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