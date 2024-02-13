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Лужных Михаил Федотович

Место рождения

Козловка, Терновский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

12.01.1923

Дата смерти

1994

Пол

Мужской

Добавил:

ПП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Козловка, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лужных (Петрова) Римма Васильевна

Упоминание
Неизвестно
ВОВ Лужных Михаил
Рождение ребёнка
19.08.1948

Сын: Лужных Виктор Михайлович

Мать ребёнка: Лужных (Петрова) Римма Васильевна

Рождение ребёнка
01.05.1952

Дочь: Соколова (Лужных) Светлана Михайловна

Мать ребёнка: Лужных (Петрова) Римма Васильевна

Смерть
1994

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