Лужных Михаил Федотович
Место рождения
Дата рождения12.01.1923
Дата смерти1994
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
ВОВ Лужных Михаил
Рождение ребёнка
19.08.1948
Мать ребёнка: Лужных (Петрова) Римма Васильевна
Рождение ребёнка
01.05.1952
Дочь: Соколова (Лужных) Светлана Михайловна
Мать ребёнка: Лужных (Петрова) Римма Васильевна
Смерть
1994