Ларионов Сергей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.11.1969
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1969
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
15.08.1994
Стрежевой, город Стрежевой, Томская область
Рождение ребёнка
25.01.1995
Дочь: Журавкова (Ларионова) Татьяна Сергеевна
Мать ребёнка: Ларионова Алена Александровна
Москва, город федерального значения Москва