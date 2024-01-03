Ларионов Сергей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ларионов Сергей Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.11.1969

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1969

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
15.08.1994

Жена: Ларионова Алена Александровна

Стрежевой, город Стрежевой, Томская область
Рождение ребёнка
25.01.1995

Дочь: Журавкова (Ларионова) Татьяна Сергеевна

Мать ребёнка: Ларионова Алена Александровна

Москва, город федерального значения Москва

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