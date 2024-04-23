Колтуненко (Ильина) Ульяна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.01.1894
Дата смерти23.08.1971
ПолЖенский
ОтецНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1894
Отец: не указан
Мать: Ильина Харитина Ефимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Колтуненко Карп Кондратьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ильин Роман
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
09.10.1914
Сын: Колтуненко Виктор Карпович
Отец ребёнка: Колтуненко Карп Кондратьевич
Рождение ребёнка
1921
Сын: Колтуненко Михаил Карпович
Отец ребёнка: Колтуненко Карп Кондратьевич
Рождение ребёнка
01.11.1923
Сын: Колтуненко Валерий Карпович
Отец ребёнка: Колтуненко Карп Кондратьевич
Рождение ребёнка
28.02.1926
Сын: Колтуненко Василий Карпович
Отец ребёнка: Колтуненко Карп Кондратьевич
Рождение ребёнка
1928
Сын: Колтуненко Пимен Карпович
Отец ребёнка: Колтуненко Карп Кондратьевич
Рождение ребёнка
01.05.1931
Дочь: Пинкина (Колтуненко) Тамара Карповна
Отец ребёнка: Колтуненко Карп Кондратьевич
Смерть
23.08.1971