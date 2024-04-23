Колтуненко (Ильина) Ульяна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колтуненко (Ильина) Ульяна Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.01.1894

Дата смерти

23.08.1971

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1894

Отец: не указан

Мать: Ильина Харитина Ефимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колтуненко Юрий Карпович

Отец ребёнка: Колтуненко Карп Кондратьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ильин Роман

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
09.10.1914

Сын: Колтуненко Виктор Карпович

Отец ребёнка: Колтуненко Карп Кондратьевич

Рождение ребёнка
1921

Сын: Колтуненко Михаил Карпович

Отец ребёнка: Колтуненко Карп Кондратьевич

Рождение ребёнка
01.11.1923

Сын: Колтуненко Валерий Карпович

Отец ребёнка: Колтуненко Карп Кондратьевич

Рождение ребёнка
28.02.1926

Сын: Колтуненко Василий Карпович

Отец ребёнка: Колтуненко Карп Кондратьевич

Рождение ребёнка
1928

Сын: Колтуненко Пимен Карпович

Отец ребёнка: Колтуненко Карп Кондратьевич

Рождение ребёнка
01.05.1931

Дочь: Пинкина (Колтуненко) Тамара Карповна

Отец ребёнка: Колтуненко Карп Кондратьевич

Смерть
23.08.1971

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