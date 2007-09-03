Чуприков Сергей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чуприков Сергей Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.10.1965

Пол

Мужской

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1965

Отец: Чуприков Александр Захарович

Мать: Чуприкова Анна Петровка

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