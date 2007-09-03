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Чуприков Сергей Александрович
Чуприков Сергей Александрович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
02.10.1965
Пол
Мужской
Отец
Чуприков Александр Захарович
1931 г.р.
Мать
Чуприкова (Афонина) Анна Петровка
1936 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1965
Отец:
Чуприков Александр Захарович
Мать:
Чуприкова Анна Петровка
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