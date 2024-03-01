Филимонова Галина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Филимонов Сергей Александрович
Отец ребёнка: Филимонов Александр Викторович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Филимонова Ольга Александровна
Отец ребёнка: Филимонов Александр Викторович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Филимонов Владимир Александрович
Отец ребёнка: Филимонов Александр Викторович
Бракосочетание
Неизвестно