Филимонова Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филимонова Галина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филимонов Сергей Александрович

Отец ребёнка: Филимонов Александр Викторович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Филимонова Ольга Александровна

Отец ребёнка: Филимонов Александр Викторович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филимонов Владимир Александрович

Отец ребёнка: Филимонов Александр Викторович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филимонов Александр Викторович

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