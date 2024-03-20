Александрова Зинаида Валерьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александрова Зинаида Валерьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЗА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рябинин Валерий Григорьевич

Мать: Рябинина Зоя Николаевна

Рождение ребёнка
30.09.2011

Сын: Александров Владимир Владиславович

Отец ребёнка: Александров Владислав Васильевич

Рождение ребёнка
13.08.2013

Дочь: Александрова Дарина Владиславовна

Отец ребёнка: Александров Владислав Васильевич

Рождение ребёнка
06.01.2015

Сын: Александров Артур Владиславович

Отец ребёнка: Александров Владислав Васильевич

Рождение ребёнка
28.08.2021

Сын: Александров Матвей Владиславович

Отец ребёнка: Александров Владислав Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Александров Владислав Васильевич

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