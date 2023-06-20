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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1752
Пол
Женский
Отец
Коврижных Трофим
1727 г.р.
Мать
Коврижных Алевимида Епимаховна
Дети
Не указаны
Добавил:
ТК
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Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец:
Коврижных Трофим
Мать:
Коврижных Алевимида Епимаховна
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