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Феодора Яковлева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1818

Дата смерти

27.03.1868 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1815 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.05.1857 ст.

Дочь: Ефимова Елена Зотовна

Отец ребёнка: Зот Филиппов

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.09.1859 ст.

Дочь: Быкова Вера Зотовна

Отец ребёнка: Зот Филиппов

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.01.1863 ст.

Сын: Иван Зотов

Отец ребёнка: Зот Филиппов

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.12.1864 ст.

Сын: Филиппов (зотов) Павел Зотович

Отец ребёнка: Зот Филиппов

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зот Филиппов

Работа или профессия
Неизвестно
отставного рядового жена
Смерть
27.03.1868 ст.
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: от простуды
Похороны
30.03.1868 ст.
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
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