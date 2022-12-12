Феодора Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1818
Дата смерти27.03.1868 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.05.1857 ст.
Дочь: Ефимова Елена Зотовна
Отец ребёнка: Зот Филиппов
Рождение ребёнка
20.09.1859 ст.
Дочь: Быкова Вера Зотовна
Отец ребёнка: Зот Филиппов
Рождение ребёнка
04.01.1863 ст.
Сын: Иван Зотов
Отец ребёнка: Зот Филиппов
Рождение ребёнка
14.12.1864 ст.
Сын: Филиппов (зотов) Павел Зотович
Отец ребёнка: Зот Филиппов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зот Филиппов
Работа или профессия
Неизвестно
отставного рядового жена
Смерть
27.03.1868 ст.
Причина смерти: от простуды
Похороны
30.03.1868 ст.