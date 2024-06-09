Бобылев Герасим Иванович
Место рождения
Дата рождения21.02.1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1892
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.10.1910
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бобылева (Абакумова) Наталья Леонтьевна
Рождение ребёнка
10.08.1914
Мать ребёнка: Бобылева (Абакумова) Наталья Леонтьевна
Рождение ребёнка
1916
Сын: Бобылев Андрей Герасимович
Мать ребёнка: Бобылева (Абакумова) Наталья Леонтьевна
Рождение ребёнка
С 1919 по 1922
Дочь: (Бобылева) Анна Герасимовна
Мать ребёнка: Бобылева (Абакумова) Наталья Леонтьевна
Рождение ребёнка
1926
Сын: Бобылев Григорий Герасимович
Мать ребёнка: Бобылева (Абакумова) Наталья Леонтьевна
Рождение ребёнка
До 1932
Дочь: Бобылева (Бобылева) Полина Герасимовна
Мать ребёнка: Бобылева (Абакумова) Наталья Леонтьевна
Рождение ребёнка
07.02.1932
Мать ребёнка: Бобылева (Абакумова) Наталья Леонтьевна
Смерть
Неизвестно