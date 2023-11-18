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Толстых Любовь Петровна
Толстых Любовь Петровна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1948
Пол
Женский
Отец
Толстых Петр Васильевич
1925 г.р.
Мать
Толстых (Литашина) Екатерина Григорьевна
Дети
Не указаны
Добавил:
АФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1948
Отец:
Толстых Петр Васильевич
Мать:
Толстых Екатерина Григорьевна
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