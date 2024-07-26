Морозова (Кулигина) Ирина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1961
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1961
Отец: Кулигин Василий Васильевич
Мать: Кулигина Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Морозов Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Морозов Александр Михайлович
Отец ребёнка: Морозов Михаил
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Морозов Михаил