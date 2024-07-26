Морозова (Кулигина) Ирина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозова (Кулигина) Ирина Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1961

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1961

Отец: Кулигин Василий Васильевич

Мать: Кулигина Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Морозов Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морозов Александр Михайлович

Отец ребёнка: Морозов Михаил

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морозов Артём Михайлович

Отец ребёнка: Морозов Михаил

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