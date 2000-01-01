Пономарев Осип Иосифович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарев Осип Иосифович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.02.1929

Сын: Пономарев Григорий Осипович

Мать ребёнка: Пономарева Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ефросинья Осиповна

Мать ребёнка: Пономарева Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зоя Осиповна

Мать ребёнка: Пономарева Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пономарев Анатолий Осипович

Мать ребёнка: Пономарева Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пономарев Василий Осипович

Мать ребёнка: Пономарева Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пономарева Евдокия

Смерть
Неизвестно
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