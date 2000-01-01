Пономарев Осип Иосифович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.02.1929
Сын: Пономарев Григорий Осипович
Мать ребёнка: Пономарева Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ефросинья Осиповна
Мать ребёнка: Пономарева Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зоя Осиповна
Мать ребёнка: Пономарева Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пономарев Анатолий Осипович
Мать ребёнка: Пономарева Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пономарев Василий Осипович
Мать ребёнка: Пономарева Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пономарева Евдокия
Смерть
Неизвестно