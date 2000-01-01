Мосунова Устинья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Мосунова Агафья Петровна
Отец ребёнка: Мосунов Петр Иванович
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Мосунова Агафья Петровна
Отец ребёнка: Мосунов Петр Иванович
Рождение ребёнка
1769
Отец ребёнка: Мосунов Петр Иванович
Рождение ребёнка
Около 1775
Отец ребёнка: Мосунов Петр Иванович
Работа или профессия
Неизвестно