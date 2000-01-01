Мосунова Устинья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мосунова Устинья Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1747

Дочь: Мосунова Агафья Петровна

Отец ребёнка: Мосунов Петр Иванович

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Мосунова Агафья Петровна

Отец ребёнка: Мосунов Петр Иванович

Рождение ребёнка
1769

Сын: Мосунов Филипп Петрович

Отец ребёнка: Мосунов Петр Иванович

Рождение ребёнка
Около 1775

Сын: Мосунов Кузьма Петрович

Отец ребёнка: Мосунов Петр Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
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