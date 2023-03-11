Петрова (Дроздова) Ада Леонидовна
Место рожденияОстрова Сулани
Дата рождения29.08.56
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.56
Отец: Дроздов Леонид
Мать: Дроздова Мизуки
Острова Сулани
Расса: Русалка Национальность: Русская
Бракосочетание
15.06.87
Муж: Петров Олег
Тартоза
Место жительства
16.06.87
Сан Мишуно
Характер: Привереда, Дитя океана, Мыслитель, Активная, Хорошие манеры, Ответственность, Среднее образование с отличием, Художник, Герой
Работа или профессия
24.08.87
Сан Мишуно
Художница в резиденции