Петрова (Дроздова) Ада Леонидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова (Дроздова) Ада Леонидовна

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Место рождения

Острова Сулани

Дата рождения

29.08.56

Пол

Женский

Отец

1 г.р.

Мать

1 г.р.

Муж

Дети

Не указаны

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.56

Отец: Дроздов Леонид

Мать: Дроздова Мизуки

Острова Сулани
Расса: Русалка Национальность: Русская
Бракосочетание
15.06.87

Муж: Петров Олег

Тартоза
Место жительства
16.06.87
Сан Мишуно
Характер: Привереда, Дитя океана, Мыслитель, Активная, Хорошие манеры, Ответственность, Среднее образование с отличием, Художник, Герой
Работа или профессия
24.08.87
Сан Мишуно
Художница в резиденции
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