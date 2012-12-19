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Ференц МИХАИЛ ИВАНОВИЧ

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Место рождения

Богдан, Закарпатська область

Дата рождения

19.08.1936

Дата смерти

19.12.2012

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1934 г.р.

Дети

Добавил:

НФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Богдан, Закарпатська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ференц Ольга Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Богдан, Закарпатська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ференц ТАМАРА ИВАНОВНА

Рождение ребёнка
11.01.1960

Сын: Ференц Юрий Михалович

Мать ребёнка: Ференц ТАМАРА ИВАНОВНА

Смерть
19.12.2012

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