Ференц МИХАИЛ ИВАНОВИЧ
Место рождения
Дата рождения19.08.1936
Дата смерти19.12.2012
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ференц Ольга Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ференц ТАМАРА ИВАНОВНА
Рождение ребёнка
11.01.1960
Мать ребёнка: Ференц ТАМАРА ИВАНОВНА
Смерть
19.12.2012