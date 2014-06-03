Фошина Людмила Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти03.06.2014
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Завражин Федор
Рождение ребёнка
13.01.1977
Дочь: Чупина Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Фошин Владимир Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фошин Александр Владимирович
Отец ребёнка: Фошин Владимир Петрович
Смерть
03.06.2014