Фошина Людмила Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фошина Людмила Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

03.06.2014

Пол

Женский

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Завражин Федор

Мать: Завражина Валентина Терентьевна

Рождение ребёнка
13.01.1977

Дочь: Чупина Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Фошин Владимир Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фошин Владимир Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фошин Александр Владимирович

Отец ребёнка: Фошин Владимир Петрович

Смерть
03.06.2014
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