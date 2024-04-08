Меньщикова Дарья (1 жена)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1819
Сын: Меньщиков Максим Васильевич
Отец ребёнка: Меньщиков Василий Филатович
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Меньщикова Матрона Васильевна
Отец ребёнка: Меньщиков Василий Филатович
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Меньщикова Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Меньщиков Василий Филатович
Рождение ребёнка
1833
Сын: Меньщиков Афанасий Васильевич
Отец ребёнка: Меньщиков Василий Филатович
Смерть
Неизвестно