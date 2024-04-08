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Меньщикова Дарья (1 жена)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Меньщиков Василий Филатович

Рождение ребёнка
1819

Сын: Меньщиков Максим Васильевич

Отец ребёнка: Меньщиков Василий Филатович

Кыква, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Меньщикова Матрона Васильевна

Отец ребёнка: Меньщиков Василий Филатович

Кыква, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Меньщикова Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Меньщиков Василий Филатович

Кыква, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1833

Сын: Меньщиков Афанасий Васильевич

Отец ребёнка: Меньщиков Василий Филатович

Кыква, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно

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