Смирнов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.09.1932
Дочь: Волкова Градислава Ивановна
Мать ребёнка: Смирнова Апполинария Михайловна
Макарьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сверчкова Анна Ивановна
Мать ребёнка: Смирнова Апполинария Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Смирнова Апполинария Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Смирнова Апполинария Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно