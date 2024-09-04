Алгазин Парфён Иванович
Место рожденияТобольская губ. д.Устьлогатское
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Алгазин Иван Васильевич
Мать: Алгазина Палагея
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Алгазина ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Алгазина Устинья
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1832
Сын: Алгазин Еремей Парфёнович
Мать ребёнка: Алгазина Устинья
Рождение ребёнка
1844
Дочь: (Алгазина) Марья Парфёновна
Мать ребёнка: Алгазина ?
Рождение ребёнка
1845
Дочь: (Алгазина) Авдотья Парфёновна
Мать ребёнка: Алгазина ?
Смерть
Неизвестно