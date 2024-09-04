Алгазин Парфён Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алгазин Парфён Иванович

Место рождения

Тобольская губ. д.Устьлогатское

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Алгазин Иван Васильевич

Мать: Алгазина Палагея

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алгазина ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алгазина Устинья

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1832

Сын: Алгазин Еремей Парфёнович

Мать ребёнка: Алгазина Устинья

Рождение ребёнка
1844

Дочь: (Алгазина) Марья Парфёновна

Мать ребёнка: Алгазина ?

Рождение ребёнка
1845

Дочь: (Алгазина) Авдотья Парфёновна

Мать ребёнка: Алгазина ?

Смерть
Неизвестно

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