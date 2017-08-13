Яковлев Сергей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковлев Сергей Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.05.1957

Дата смерти

13.08.2017

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1957

Отец: Яковлев Михаил Павлович

Мать: Яковлевна Варвара Ивановна

Рождение ребёнка
14.04.1978

Дочь: Копачева Мария Сергеевна

Мать ребёнка: Яковлева Ирина Викторовна

Ульяновка, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
27.07.1983

Дочь: Минина Александра Сергеевна

Мать ребёнка: Яковлева Ирина Викторовна

Смерть
13.08.2017
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