Яковлев Сергей Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.05.1957
Дата смерти13.08.2017
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1957
Рождение ребёнка
14.04.1978
Дочь: Копачева Мария Сергеевна
Мать ребёнка: Яковлева Ирина Викторовна
Ульяновка, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
27.07.1983
Дочь: Минина Александра Сергеевна
Мать ребёнка: Яковлева Ирина Викторовна
Смерть
13.08.2017