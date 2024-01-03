Волхонская Наталья Козмина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Волхонский Михей Михайлов
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1871
Сын: Волхонский Захарий Михеев
Отец ребёнка: Волхонский Михей Михайлов
Рождение ребёнка
07.09.1874
Отец ребёнка: Волхонский Михей Михайлов
Рождение ребёнка
10.05.1876
Отец ребёнка: Волхонский Михей Михайлов
Рождение ребёнка
01.09.1877
Дочь: (Волхонская) Марфа Михеева
Отец ребёнка: Волхонский Михей Михайлов
Рождение ребёнка
21.09.1880
Дочь: (Волхонская) Иустиния Михеева
Отец ребёнка: Волхонский Михей Михайлов
Рождение ребёнка
21.07.1886
Дочь: (Волхонская) Мария Михеева
Отец ребёнка: Волхонский Михей Михайлов
Рождение ребёнка
02.09.1891
Сын: Волхонский Захарий Михеев Младший
Отец ребёнка: Волхонский Михей Михайлов
Смерть
Неизвестно