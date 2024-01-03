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Волхонская Наталья Козмина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волхонский Егор Михеев

Отец ребёнка: Волхонский Михей Михайлов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волхонский Михей Михайлов

Рождение ребёнка
1871

Сын: Волхонский Захарий Михеев

Отец ребёнка: Волхонский Михей Михайлов

Рождение ребёнка
07.09.1874

Сын: Волхонский Никита Михеев

Отец ребёнка: Волхонский Михей Михайлов

Рождение ребёнка
10.05.1876

Сын: Волхонский Федор Михеев

Отец ребёнка: Волхонский Михей Михайлов

Рождение ребёнка
01.09.1877

Дочь: (Волхонская) Марфа Михеева

Отец ребёнка: Волхонский Михей Михайлов

Рождение ребёнка
21.09.1880

Дочь: (Волхонская) Иустиния Михеева

Отец ребёнка: Волхонский Михей Михайлов

Рождение ребёнка
21.07.1886

Дочь: (Волхонская) Мария Михеева

Отец ребёнка: Волхонский Михей Михайлов

Рождение ребёнка
02.09.1891

Сын: Волхонский Захарий Михеев Младший

Отец ребёнка: Волхонский Михей Михайлов

Смерть
Неизвестно

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