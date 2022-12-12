Muchnik Khana — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Muchnik Khana

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1847 г.р.

Дети

1868 г.р.
Около 1871 г.р.
1879 г.р.
Около 1886 г.р.

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.09.1868

Дочь: Gudlya

Отец ребёнка: Muchnik Wolf

Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Рождение ребёнка
Около 1871

Дочь: Genis Rivka Rukhlya

Отец ребёнка: Muchnik Wolf

Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Рождение ребёнка
03.02.1879

Дочь: Bubis Sura

Отец ребёнка: Muchnik Wolf

Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Рождение ребёнка
Около 1886

Сын: Mootchnik Max

Отец ребёнка: Muchnik Wolf

Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Muchnik Wolf

Смерть
Неизвестно
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