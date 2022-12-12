Muchnik Khana
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.09.1868
Дочь: Gudlya
Отец ребёнка: Muchnik Wolf
Рождение ребёнка
Около 1871
Дочь: Genis Rivka Rukhlya
Отец ребёнка: Muchnik Wolf
Рождение ребёнка
03.02.1879
Дочь: Bubis Sura
Отец ребёнка: Muchnik Wolf
Рождение ребёнка
Около 1886
Сын: Mootchnik Max
Отец ребёнка: Muchnik Wolf
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Muchnik Wolf
Смерть
Неизвестно