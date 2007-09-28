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Пронченко Геннадий Дмитриевич

Место рождения

Новолеушковская, Павловский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

31.01.1940

Дата смерти

28.09.2007

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1940

Отец: Пронченко Дмитрий Афанасьевич

Мать: Пронченко (Карая) Евдокия Филипповна

Новолеушковская, Павловский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Денис Геннадьевич

Мать ребёнка: Карая Калентина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карая Калентина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Карая Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карая Валентина

Рождение ребёнка
13.08.1864

Сын: Дмитрий Геннадьевич

Мать ребёнка: Карая Калентина Ивановна

Смерть
28.09.2007

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