Пронченко Геннадий Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения31.01.1940
Дата смерти28.09.2007
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1940
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Денис Геннадьевич
Мать ребёнка: Карая Калентина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Карая Калентина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Карая Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Карая Валентина
Рождение ребёнка
13.08.1864
Сын: Дмитрий Геннадьевич
Мать ребёнка: Карая Калентина Ивановна
Смерть
28.09.2007