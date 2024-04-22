Поддубный Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поддубный Владимир

Место рождения

Крыловская, Крыловский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

1908 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Крыловская, Крыловский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
03.01.1926

Сын: Поддубный Иван Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Роккель, Крыловский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
14.03.1928

Сын: Поддубный Алексей Владимирович

Мать ребёнка: Белоусова Мария

Кугоейская, Крыловский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно
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