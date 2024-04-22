Поддубный Владимир
Место рождения
Дата рождения1908 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908 ст.
Рождение ребёнка
03.01.1926
Сын: Поддубный Иван Владимирович
Роккель, Крыловский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
14.03.1928
Сын: Поддубный Алексей Владимирович
Мать ребёнка: Белоусова Мария
Кугоейская, Крыловский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно