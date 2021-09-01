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Зубов Михаил Александрович

Место рождения

Медведевка, Кусинский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

09.04.1950

Дата смерти

?.09.2021

Пол

Мужской

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Медведевка, Кусинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
06.03.1973

Дочь: Султанова Светлана Михаиловна

Мать ребёнка: Зубова Людмила Андреевна

Рождение ребёнка
11.12.1975

Дочь: Кучумова Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Зубова Людмила Андреевна

Рождение ребёнка
07.03.1977

Дочь: Зубова Надежда Михайловна

Мать ребёнка: Зубова Людмила Андреевна

Рождение ребёнка
03.02.1983

Сын: Зубов Александр Михайлович

Мать ребёнка: Зубова Людмила Андреевна

Медведевка, Кусинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
21.02.1985

Сын: Зубов Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Зубова Людмила Андреевна

Смерть
?.09.2021

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