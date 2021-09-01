Зубов Михаил Александрович
Место рождения
Дата рождения09.04.1950
Дата смерти?.09.2021
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1950
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.03.1973
Дочь: Султанова Светлана Михаиловна
Мать ребёнка: Зубова Людмила Андреевна
Рождение ребёнка
11.12.1975
Дочь: Кучумова Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: Зубова Людмила Андреевна
Рождение ребёнка
07.03.1977
Дочь: Зубова Надежда Михайловна
Мать ребёнка: Зубова Людмила Андреевна
Рождение ребёнка
03.02.1983
Сын: Зубов Александр Михайлович
Мать ребёнка: Зубова Людмила Андреевна
Рождение ребёнка
21.02.1985
Мать ребёнка: Зубова Людмила Андреевна
Смерть
?.09.2021