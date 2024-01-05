Сурнина -- Васса Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сурнина -- Васса Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1898

Сын: Сурнин Трофим Филиппович

Отец ребёнка: Сурнин Филипп Григорьевич

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Сурнина Параскева Филипповна

Отец ребёнка: Сурнин Филипп Григорьевич

Рождение ребёнка
1910

Сын: Сурнин Митрофан Филиппович

Отец ребёнка: Сурнин Филипп Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сурнин Филипп Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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