Сурнина -- Васса Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1898
Отец ребёнка: Сурнин Филипп Григорьевич
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Сурнина Параскева Филипповна
Отец ребёнка: Сурнин Филипп Григорьевич
Рождение ребёнка
1910
Сын: Сурнин Митрофан Филиппович
Отец ребёнка: Сурнин Филипп Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно