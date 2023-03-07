Останина Овдотья Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1758
Дата смертиПосле 1782
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1758
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1774
Дочь: Татьяна Естифеева
Отец ребёнка: Останин Естифей Никитин
Рождение ребёнка
Около 1778
Дочь: Анна Естифеева
Отец ребёнка: Останин Естифей Никитин
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1782