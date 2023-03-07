Останина Овдотья Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОстанина Овдотья Федорова

Останина Овдотья Федорова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1758

Дата смерти

После 1782

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1759 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1758

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1774

Дочь: Татьяна Естифеева

Отец ребёнка: Останин Естифей Никитин

Рождение ребёнка
Около 1778

Дочь: Анна Естифеева

Отец ребёнка: Останин Естифей Никитин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Останин Естифей Никитин

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1782
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close