Мамутин Игнат Сергеевич
Место рождения
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: Мамутин Сергей
Мать: не указана
Бракосочетание
1875
Жена: не указана
Бракосочетание
12.10.1875
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1881
Сын: Мамутин Григорий Игнатьевич
Мать ребёнка: Мамутина Дарья Даниловна
Рождение ребёнка
1886
Мать ребёнка: Мамутина Дарья Даниловна
Смерть
Неизвестно