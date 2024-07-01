Мамутин Игнат Сергеевич 1852 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мамутин Игнат Сергеевич

Место рождения

Мамуты, Велижский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Мамутин Сергей

Мать: не указана

Мамуты, Велижский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
1875

Жена: не указана

Бракосочетание
12.10.1875

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1881

Сын: Мамутин Григорий Игнатьевич

Мать ребёнка: Мамутина Дарья Даниловна

Мамуты, Велижский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1886

Сын: Мамутин Ефим Игнатьевич

Мать ребёнка: Мамутина Дарья Даниловна

Мамуты, Велижский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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