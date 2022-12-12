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Прокопьев Юда Тимофеев

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Место рождения

Рафайлово, Исетский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

1798

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Прокопьев Тимофей Максимович

Мать: Прокопьева Василиса

Рафайлово, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Около 1822

Дочь: Жигарева Стефанида Юдинова

Мать ребёнка: Прокопьева Василиса Фёдоровна

Рафайлово, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
28.02.1827 ст.

Сын: Прокопьев Герасим Юдинов

Мать ребёнка: не указана

Рафайлово, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
29.08.1828 ст.

Сын: Прокопьев Иван Юдинов

Мать ребёнка: не указана

Рафайлово, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
17.01.1849 ст.

Жена: Прокопьева-Гордиевская Маремьяна Ефимовна

Рафайлово, Исетский муниципальный район, Тюменская область
По первому браку Гордиевская, из д. Краснова, Бобылевской вол.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прокопьева Василиса Фёдоровна

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