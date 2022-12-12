Прокопьев Юда Тимофеев
Место рождения
Дата рождения1798
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: Прокопьев Тимофей Максимович
Мать: Прокопьева Василиса
Рождение ребёнка
Около 1822
Дочь: Жигарева Стефанида Юдинова
Мать ребёнка: Прокопьева Василиса Фёдоровна
Рождение ребёнка
28.02.1827 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
29.08.1828 ст.
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
17.01.1849 ст.
По первому браку Гордиевская, из д. Краснова, Бобылевской вол.
Бракосочетание
Неизвестно