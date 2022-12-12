Скребнева (Веретенникова-Кондрашева) Ксения Осиповна
Место рождения
Дата рождения1750
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Кутузова Анна Михайловна
Отец ребёнка: Скребнев Михаил Никифорович
Рождение ребёнка
1780
Сын: Скребнев Борис Михайлович
Отец ребёнка: Скребнев Михаил Никифорович
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Скребнева Прасковья Михайловна
Отец ребёнка: Скребнев Михаил Никифорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно