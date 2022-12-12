Скребнева (Веретенникова-Кондрашева) Ксения Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скребнева (Веретенникова-Кондрашева) Ксения Осиповна

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Место рождения

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1750

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: Веретенников-Кондрашев Иосиф Исаевич

Мать: Веретенникова-Кондрашева Елена Ивановна

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Кутузова Анна Михайловна

Отец ребёнка: Скребнев Михаил Никифорович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Скребнев Борис Михайлович

Отец ребёнка: Скребнев Михаил Никифорович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Скребнева Прасковья Михайловна

Отец ребёнка: Скребнев Михаил Никифорович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скребнев Михаил Никифорович

Смерть
Неизвестно
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