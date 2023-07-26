Мельник Надежда Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельник Надежда Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Очеретяная (Мельник) Галина Петровна

Отец ребёнка: Мельник Петр

Петропавловск-Камчатский, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край
Рождение ребёнка
28.03.?

Дочь: Павельева (Мельник) Наталья Петровна

Отец ребёнка: Мельник Петр

Петропавловск-Камчатский, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Останина (Мельник) Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Мельник Петр

Петропавловск-Камчатский, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мельник Николай Петрович

Отец ребёнка: Мельник Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мельник Владимир Петрович

Отец ребёнка: Мельник Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Исаенко (Мельник) Зинаида Петровна

Отец ребёнка: Мельник Петр

Петропавловск-Камчатский, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мельник Нина Ивановна

Отец ребёнка: Мельник Петр

Петропавловск-Камчатский, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мельник Петр Петрович

Отец ребёнка: Мельник Петр

Петропавловск-Камчатский, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край
Рождение ребёнка
26.01.1951

Дочь: Копцева (Мельник) Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Мельник Петр

Петропавловск-Камчатский, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край
Рождение ребёнка
Около 1953

Дочь: (Мельник) Людмила Петровна

Отец ребёнка: Мельник Петр

Петропавловск-Камчатский, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край
Смерть
Неизвестно

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