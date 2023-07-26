Мельник Надежда Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Очеретяная (Мельник) Галина Петровна
Отец ребёнка: Мельник Петр
Рождение ребёнка
28.03.?
Дочь: Павельева (Мельник) Наталья Петровна
Отец ребёнка: Мельник Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Останина (Мельник) Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Мельник Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Мельник Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мельник Владимир Петрович
Отец ребёнка: Мельник Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Исаенко (Мельник) Зинаида Петровна
Отец ребёнка: Мельник Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мельник Нина Ивановна
Отец ребёнка: Мельник Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Мельник Петр
Рождение ребёнка
26.01.1951
Дочь: Копцева (Мельник) Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Мельник Петр
Рождение ребёнка
Около 1953
Дочь: (Мельник) Людмила Петровна
Отец ребёнка: Мельник Петр
Смерть
Неизвестно