Бочкарёв Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бочкарёв Александр Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.08.1933

Дата смерти

12.12.1994

Пол

Мужской

Отец

1906 г.р.

Мать

1910 г.р.

Жена

1929 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1933

Отец: Бочкарёв Иван Фëдорович

Мать: Бочкарёва Мария Андреевна

Рождение ребёнка
16.05.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бочкарëва Фаина Алексеевна

Рождение ребёнка
07.04.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бочкарëва Фаина Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бочкарëва Фаина Алексеевна

Смерть
12.12.1994
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область
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