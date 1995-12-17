Бочкарёв Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.08.1933
Дата смерти12.12.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1933
Отец: Бочкарёв Иван Фëдорович
Рождение ребёнка
16.05.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бочкарëва Фаина Алексеевна
Рождение ребёнка
07.04.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бочкарëва Фаина Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.12.1994
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область