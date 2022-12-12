Петрова (Щербакова) Ксения Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетрова (Щербакова) Ксения Александровна

Петрова (Щербакова) Ксения Александровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.09.1985

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1986 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1985

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.07.2015

Дочь: Петрова Арина Алексеевна

Отец ребёнка: Петров Алексей Александрович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
09.06.2017

Дочь: Петрова Полина Алексеевна

Отец ребёнка: Петров Алексей Александрович

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петров Алексей Александрович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close