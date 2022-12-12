Петрова (Щербакова) Ксения Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.09.1985
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1985
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.07.2015
Дочь: Петрова Арина Алексеевна
Отец ребёнка: Петров Алексей Александрович
Рождение ребёнка
09.06.2017
Дочь: Петрова Полина Алексеевна
Отец ребёнка: Петров Алексей Александрович
Бракосочетание
Неизвестно