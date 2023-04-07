Подопригора (Глебова) Наталья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подопригора (Глебова) Наталья Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2013

Пол

Женский

Отец

1920 г.р.

Мать

Муж

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Дети

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Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Глебов Николай Борисович

Мать: Глебова ?

Рождение ребёнка
03.11.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
2013
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