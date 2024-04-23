Прасковья Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смерти18.10.1870
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Максим Григорьевич
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1825
Сын: Степан Максимович
Отец ребёнка: Максим Григорьевич
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Прасковья Максимовна
Отец ребёнка: Максим Григорьевич
Рождение ребёнка
1836
Сын: Василий Максимович
Отец ребёнка: Максим Григорьевич
Смерть
18.10.1870