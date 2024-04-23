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Прасковья Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

18.10.1870

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1801 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Максим Григорьевич

Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Степан Максимович

Отец ребёнка: Максим Григорьевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Прасковья Максимовна

Отец ребёнка: Максим Григорьевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Василий Максимович

Отец ребёнка: Максим Григорьевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Смерть
18.10.1870

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