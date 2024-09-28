Сухарев Евгений Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смерти24.09.1944
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: Сухарев Александр
Мать: не указана
Бракосочетание
15.11.1927
Жена: скрыто настройками приватности
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Рождение ребёнка
19.07.1929
Дочь: Баринова Фаина Евгеньевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
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Рождение ребёнка
07.10.1932
Дочь: Войнова (Сухарева) Александра Евгеньевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.03.1938
Дочь: Тепленичева (Сухарева) Валентина Евгеньевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
24.09.1944
дистрофия и туберкулез легких 40 лет род занятий - рядовой колхозник,колхоз Ударник