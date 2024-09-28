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Сухарев Евгений Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

24.09.1944

Пол

Мужской

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Сухарев Александр

Мать: не указана

Бракосочетание
15.11.1927

Жена: скрыто настройками приватности

Ботово, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.07.1929

Дочь: Баринова Фаина Евгеньевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Ботово, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.10.1932

Дочь: Войнова (Сухарева) Александра Евгеньевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
02.03.1938

Дочь: Тепленичева (Сухарева) Валентина Евгеньевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
24.09.1944
Ботово, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
дистрофия и туберкулез легких 40 лет род занятий - рядовой колхозник,колхоз Ударник

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