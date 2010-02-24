Фархутдинов Артур Эдуардович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФархутдинов Артур Эдуардович

Фархутдинов Артур Эдуардович

avatar

Место рождения

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область

Дата рождения

24.02.2010

Пол

Мужской

Добавил:

ЮФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.2010

Отец: Фархутдинов Эдуард Равильевич

Мать: Фархутдинова - Коваль - Вафина Юлия Ринатовна

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close