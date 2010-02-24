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Фархутдинов Артур Эдуардович
Фархутдинов Артур Эдуардович
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Место рождения
Благовещенск
, город Благовещенск, Амурская область
Дата рождения
24.02.2010
Пол
Мужской
Отец
Фархутдинов Эдуард Равильевич
1979 г.р.
Мать
Фархутдинова - Коваль - Вафина Юлия Ринатовна
1983 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.2010
Отец:
Фархутдинов Эдуард Равильевич
Мать:
Фархутдинова - Коваль - Вафина Юлия Ринатовна
Благовещенск
, город Благовещенск, Амурская область
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