Буньков Герасим Миронович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1884
Сын: Буньков Василий Герасимович
Мать ребёнка: Бунькова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Герасимовна
Мать ребёнка: Бунькова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Бунькова Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бунькова Мария
Смерть
Неизвестно