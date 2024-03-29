Татур Феликс
Место рожденияместечко Холуй
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
11.11.1870
Мать ребёнка: Татур Анна
ф.Подберезье
Рождение ребёнка
28.10.1878
Сын: Татур Елена
Мать ребёнка: Татур Анна
фольварк Скуплин Борисовского уезда Минской губернии
Рождение ребёнка
02.02.1882
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Татур Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Татур Феликс
Мать ребёнка: Татур Анна
1876.12.21
Смерть
Неизвестно