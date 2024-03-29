Татур Феликс — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТатур Феликс

Татур Феликс

Место рождения

местечко Холуй

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: не указан

Мать: не указана

местечко Холуй
Рождение ребёнка
11.11.1870

Сын: Татур Кузьма Феликсович

Мать ребёнка: Татур Анна

ф.Подберезье
Рождение ребёнка
28.10.1878

Сын: Татур Елена

Мать ребёнка: Татур Анна

фольварк Скуплин Борисовского уезда Минской губернии
Рождение ребёнка
02.02.1882

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Татур Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Татур Феликс

Мать ребёнка: Татур Анна

1876.12.21
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close